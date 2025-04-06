



Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи