Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана

Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана06.04.2025 06:44
ТАШКЕНТ, 6 апреля. /УЗИНФОРМ/. 5 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.
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