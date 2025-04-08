Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Межпарламентского союза

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 7 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Межпарламентского союза в составе председателя Тулии Эксон и генерального секретаря Мартина Чунгонга.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели итоги состоявшейся накануне в Ташкенте 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза, отметили важность парламентской дипломатии в укреплении мира и конструктивного диалога между странами и народами.

В заключение встречи за большой вклад в развитие сотрудничества и эффективное продвижение задач парламентской дипломатии Президент Узбекистана лично наградил Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга орденом «Дўстлик» («Дружба»).

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