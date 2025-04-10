



Главы МИД Узбекистана и США провели встречу в Вашингтоне



НОВОСТИ В МИРЕ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. 9 апреля пребывающий с визитом в Соединенных Штатах Америки глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов провел в Вашингтоне встречу с Государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи