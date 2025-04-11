Погода в Узбекистане на 12 апреля

Погода в Узбекистане на 12 апреля11.04.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 31-36°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.