



Погода в Узбекистане на 12 апреля



ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 12 апреля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 30-32°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Навоийской области местами возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 29-34°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 31-36°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 28-33°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°. Назад | Наверх Печать статьи