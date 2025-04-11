



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Институтом глобальных изменений



ТАШКЕНТ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте бывшим премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром. В ходе аудиенции были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Институтом глобальных изменений в сферах привлечения инвестиций, технологической модернизации, ускорения цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи