В Ташкенте обсудили вопросы развития сотрудничества Центральной Азии и стран Залива

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля в Ташкенте было заседание старших должностных лиц в рамках формата Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ЦА–ССАГЗ)».

Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыли делегации всех стран Центральной Азии, а также представители Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и ССАГЗ.

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, природоохранной и туристической сферах.

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