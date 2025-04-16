Глава Узбекистана осмотрел ход строительства города Бабур

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочей поездкой Андижанскую область страны.

Визит был предпринят с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, а также глава государства проинспектировал ход строительства города Бабур в Андижанской области, возведение которого ведется с 2021 года.

В частности, глава государства посетил народное гуляние, организованное в парке «Янги Узбекистон» в Андижане, где выступил с речью в честь строительства нового города:

"Уважаемые соотечественники, дорогие жители Андижана!



Очень рад вновь встретиться с вами в эту чудесную весеннюю пору. Выражаю всем вам свое глубокое уважение и почтение.



Как известно, главной целью реформ, проводимых в Новом Узбекистане, является обеспечение прав, интересов и достоинства человека, всего народа, и на этой основе – повышение удовлетворенности людей своей жизнью.



Практические результаты таких масштабных и благородных дел мы видим во всех областях, кишлаках и аулах нашей Родины, и это, конечно, радует всех нас.



Реальные подтверждения этого также ярко видны на прекрасной, неповторимой андижанской земле. В области осуществляется достойная признания большая работа в сферах промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, возводятся сады, благоустраиваются улицы и махалли, создаются все условия для населения.



Если бы была возможность, я чаще приезжал бы в этот замечательный край и с удовольствием беседовал с вами, мои дорогие. Скажу откровенно, что встречи с такими мужественными и благородными людьми – в чьем сердце Аллах, чьи руки заняты трудом – вдохновляют меня, наполняют бесценной духовной силой.



Можно с уверенностью утверждать, что на земле Андижана идея Нового Узбекистана, дыхание Нового Узбекистана приходят в каждую махаллю, каждую семью, воодушевляют наш народ на достижение все более высоких рубежей.



Именно это и является самым большим, самым важным результатом реформ, который ждали мы и весь наш народ.



Дорогие друзья!



Мы гордимся тем, что Андижан является одним из крупных современных городов нашей страны, Центральной Азии, жемчужиной Ферганской долины.



Эта древняя земля взрастила немало ученых и мыслителей, поэтов и писателей, государственных и общественных деятелей, представителей сферы культуры и искусства.



Андижан – священная земля, где родился наш великий предок, выдающийся мыслитель, правитель и созидатель Захириддин Мухаммад Бабур, и это также вселяет в нас гордость.



Сегодня в Андижане, имеющем очень большой потенциал, динамично развиваются все сферы и отрасли. В целях более полного задействования таких возможностей, дальнейшего развития региона мы с вами два года назад решили построить Новый Андижан и парк «Янги Узбекистон».



Все вы являетесь свидетелями осуществленной за прошедший период огромной работы по реализации этого масштабного проекта. Надо отметить, что вы не только свидетели, но и ее непосредственные участники.



За короткое время одновременно с этим прекрасным городом, достойным восхищения, был создан и парк «Янги Узбекистон».



Искренне поздравляю вас, мои дорогие, и в вашем лице весь наш народ с такой большой трудовой победой. Пусть эти грандиозные преобразования послужат всему народу, прежде всего трудолюбивым и благородным жителям Андижана!



От всего сердца выражаю признательность андижанцам, достойно продолжающим созидательные традиции предков, практическими делами демонстрирующим патриотизм и инициативность, а также всем нашим соотечественникам, внесшим вклад в эту благородную работу.



Хочу посоветоваться с вами по поводу инициативы, о которой думаю уже долгое время.



Что вы скажете, если в целях увековечения памяти Захириддина Мухаммада Бабура, своим уникальным научным и творческим наследием прославившего нашу нацию, наш народ во всем мире, мы Новый Андижан назовем городом Бабур?



Благодарю за поддержку. Убежден, что этого всем сердцем ждал наш народ.



Хазрат Бабур – уникальная, великая личность, каких мало в мировой истории, он, несомненно, достоин, чтобы его имя носили не только улицы и площади, сады и парки, но и целый город.



Ведь Бабур Мирзо – достойный продолжатель Ренессанса Темуридов, великая личность – покровитель науки, культуры, искусства и литературы, человеческого таланта.



Борьба за утверждение мира и справедливости в государстве, которую он вел с юношеских лет, проявленное им на этом пути мужество являются образцом стойкости и патриотизма.



Несомненно, даже лишь одно произведение «Бабурнаме» нашего предка-классика, обладавшего энциклопедическими знаниями и уникальным мышлением, дает нам право возведения в его честь такого прекрасного города.



Я снова и снова подчеркиваю, что мы должны всегда помнить о наших предках – известных всему миру сыновьях узбекского народа, таких как Захириддин Мухаммад Бабур.



Убежден: повышая самосознание молодого поколения, рассказывая нашим детям о славной истории нации, развивая науки и образование, продолжая традиции великих предков, мы обязательно построим и Новый Узбекистан, и Третий Ренессанс!



Дорогие друзья!



Захириддин Мухаммад Бабур прожил лишь 47 лет. Но за столь короткий срок он совершил такие великие дела, построил такие архитектурные памятники и сады, оставив после себя немеркнущий след, что является для всех нас высочайшим примером.



В этом плане дань памяти Хазрата Бабура, дальнейшее широкое ознакомление народа с его бесценным наследием, его популяризацию во всем мире мы считаем важным долгом не только наших уважаемых ученых и литераторов, но и всех нас.



Уверен, что интеллигенция области, целеустремленная молодежь, все жители Андижана проявят в этом еще большую активность. Ведь все мы знаем, как андижанцы в трудные годы тоталитарного режима сохраняли в своих сердцах и умах память и уважение к этому великому предку.



Мы высоко ценим проводимую при непосредственной государственной поддержке большую работу многих просветителей, таких как наш уважаемый аксакал Зокиржон Машрабов, а также Международного фонда Бабура и научной экспедиции.



В этой связи следует обратить особое внимание на то, что наследие Бабура Мирзо – это поистине безграничный океан. Поэтому важно не останавливать проводимые в стране, в регионе исследования в области бабуроведения, передать эстафету новому поколению, смелой и решительной молодежи, и вывести эту работу на новый, более высокий уровень.



В этом деле я всегда готов оказать всестороннюю помощь.



Дорогие друзья!



Не ошибусь, если скажу, что реализуемые в стране преобразования созвучны заветным мечтам и целям наших выдающихся предков, таких как Бабур Мирзо, их жизненным идеалам и великим свершениям.



Сегодня мы по праву можем заявить, что вместе с вами, стоя на этой священной земле, где родился Бабур, являемся участниками еще одного исторического события, воплощения его неисполненных надежд.



С сегодняшнего дня в качестве практической задачи в повестку дня включается превращение города Бабура в самый красивый, самый современный город, о котором все мы мечтали. В этом городе в целях воспитания новых бабуридов будет возведен крупный образовательный кластер, включающий специализированные детский сад и школу, университет, музей, библиотеку и IT-парк имени нашего великого предка. На территории вуза также будет построен отвечающий самым высоким требованиям спортивный комплекс.



Все мы, работая рука об руку, превратим город Бабур в центр духовности, воплощающий национальные ценности, город образования, науки и вдохновения, площадку для творческого полета молодежи, центр туризма и культуры не только Ферганской долины, но и всей страны, современный «смарт-сити» – умный город, построенный на основе «зеленых» технологий.



Площадь города Бабур составит 4 тысячи гектаров, в нем будут созданы достойные условия для жизни и работы 500 тысяч человек.



Подобно большому городу, носящему имя великого поэта и мыслителя Алишера Навои, этот город станет, образно говоря, духовным мостом между славным прошлым и будущим и займет достойное место в нашей новой истории.



На самой высокой точке парка мы также установим величественный памятник Захириддину Мухаммаду Бабуру.



Город Бабур должен стать своеобразным зеркалом, отражающим национальную культуру и искусство, узбекское гостеприимство, толерантность и сотрудничество.



Для реализации этих благородных целей мы примем большую программу, будет создан отдельный фонд с первоначальным капиталом 250 миллионов долларов. Ежегодно фонду будут выделяться дополнительные средства.



В сегодняшних торжествах принимают участие заместители Премьер-министра, руководители профильных министерств и ведомств. Им поручается начать реализацию данного масштабного проекта не позднее чем через месяц.



Уважаемые жители Андижана!



Думаю, будет целесообразно, если на сцене современного амфитеатра в этом прекрасном парке будет постоянно демонстрироваться богатейшее искусство нашего народа, звучать стихи наших прекрасных поэтов.



Уверен, что концерт, который пройдет здесь с участием известных деятелей искусств и талантливых молодых исполнителей, станет началом этой доброй традиции.



Пользуясь случаем, от имени всего нашего народа и от себя лично искренне поздравляю всех работников сферы культуры и искусства с сегодняшним профессиональным праздником.



Как известно, в какой бы точке мира, какой стране ни находился Захириддин Мухаммад Бабур, всю свою жизнь он тосковал по родным краям. Думаю, вы согласитесь, что сегодня мечта нашего великого предка исполнилась, он будто вновь вернулся на Родину. Поздравляю всех нас с этим историческим событием.



Желаю вам и в вашем лице всем жителям Андижана мира и спокойствия, крепкого здоровья и новых успехов."

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