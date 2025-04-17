Глава МИД Узбекистана отправился в Кувейт

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым совершила визит в Государство Кувейт.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Эль-Кувейте 3-й министерской встрече Стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ЦА–ССАГЗ), в ходе которой обсуждались вопросы развития межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, природоохранной и туристической сферах.

В рамках пребывания в Эль-Кувейте делегация Узбекистана провела встречи с государственным министром по делам Дивана Эмира Кувейта шейхом Мухаммадом Абдуллой аль-Мубарак ас-Сабахом, наследным принцем Государства Кувейт, шейхом Сабах Аль-Халед Аль-Хамад Аль-Мубарак Аль-Сабахом, Генеральным секретарём Совета сотрудничества Персидского залива Джасемом Мухамедом аль-Будайви, управляющим директором Инвестиционного агентства Кувейта Шейхом Саудом Абдулазизом аль-Сабахом, а также министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

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