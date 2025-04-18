



Погода в Узбекистане на 19 апреля



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 18 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дожди, в отдельных районах возможны сильные. Возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°. Назад | Наверх Печать статьи