Погода в Узбекистане на 19 апреля

Погода в Узбекистане на 19 апреля18.04.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
18 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 15-17°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами дожди, в отдельных районах возможны сильные. Возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.