



Ташкент посетила делегация Турции



ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила делегация промышленной палаты Анкары во главе с заместителем председателя Мете Чаглаяном. В рамках визита были рассмотрены организационные вопросы проведения 8-го заседания совместной межправительственной комиссии Узбекистана и Турции и бизнес-форума в мае текущего года в Ташкенте, а также турецкой стороне были представлены перспективные проекты в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, фармацевтика, металлургия, кожевенная, ювелирная промышленность, производство строительных материалов и мебели. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи