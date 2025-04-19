



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Словении



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с советником Президента Республики Словения по международным отношениям, профессором Люблянского университета Златко Шабичем.



В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса, промышленности, высоких технологий, медицины, устойчивой энергетики и цифровой трансформации. Также были представлены возможности инвестиционного потенциала Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи