



Делегация Узбекистана вернулась из Монголии



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Ильзатом Касимовым завершила четырехдневный визит в Монголию. В рамках пребывания в Улан-Баторе делегация провела встречи с руководством Министерства дорог и транспорта, Министерства иностранных дел, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства экономического развития, Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи, Министерства промышленности и минеральных ресурсов, Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.



На встречах основное внимание уделялось подготовке к запланированным мероприятиям на высшем и высоком уровнях, ускорению реализации договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания Межправительственной комиссии Узбекистана и Монголии, состоявшегося в феврале текущего года, укреплению стратегического партнерства с Монголией, развитию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи