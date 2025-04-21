



Погода в Узбекистане на 22 апреля



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 21-22 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 24-29°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дожди. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°. Назад | Наверх Печать статьи