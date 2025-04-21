Погода в Узбекистане на 22 апреля

Погода в Узбекистане на 22 апреля21.04.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 апреля, погода по прогнозам синоптиков:
21-22 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 25-30°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 24-29°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами дожди. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.