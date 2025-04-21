



Делегация Узбекистана посетила ОАЭ



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля делегация Узбекистана во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрухом Гуламовым завершила трехдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Визит был предпринят с целью проеведения встреч и переговоров с заместителем министра инвестиций ОАЭ Мухаммадом Алхави, исполнительным директором Управления искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленных приложений Сакром Бингалибом, руководителями компаний TAQA Distribution, Sura Holding, Университетом искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида, компаний AD Ports, ADQ, Alserkal Envirol, EMSTEEL, группы компаний IFFCO, Unifrutti Group и другими.



По итогам проведенных мероприятий был достигнут ряд конкретных договоренностей в сферах фармацевтики, геологии, развития инфраструктуры и здравоохранения, производства продуктов питания, бытовой химии, сельского хозяйства, по повышению эффективности строительства сетей передачи электроэнергии, расширению агропромышленных кластеров, обучению госслужащих работе с искусственным интеллектом, реализации региональных транспортных инициатив. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи