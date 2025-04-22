Ташкент посетила делегация Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Королевства Саудовская Аравия во главе с заместителем министра энергетики Фуадом Моса и вице-президентом Агентства по местному контенту и государственным закупкам Мохаммедом аль-Кахтани.



В ходе переговоров стороны обменялись опытом освоения производства продукции, необходимой для промышленных секторов, развития цепочек создания добавленной стоимости, системного расширения промышленной кооперации, увеличения доли локализованной продукции при реализации инвестиционных проектов, модернизации промышленных отраслей.

По итогам встречи была достигнута договоренность о развитии системы «местного контента» в Узбекистане на основе опыта Саудовской Аравии. Для этого совместно с профильными министерствами и ведомствами республики сформированы рабочие группы, которые проведут глубокий анализ текущей ситуации в данных сферах и выработают необходимые стратегии дальнейшего взаимодействия.

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