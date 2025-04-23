В Узбекистан прибыл с визитом глава МИД РФ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В рамках визита глава МИД РФ проведет в Самарканде встречу с Президентом Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и переговоры с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, рассмотрят ход реализации договоренностей о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Москвы и Ташкента, достигнутых по итогам государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Республику Узбекистан 26-28 мая прошлого года.

Кроме того, будут обсуждены актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес, вопросы углубления взаимодействия в рамках СНГ, ШОС, ЕАЭС и в формате Центральная Азия-Россия.

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