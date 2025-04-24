



В Самарканде обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и РФ



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23 апреля в Самарканде были проведены переговоры Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с прибывшим с рабочим визитом в страну руководителем внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы реализации достигнутых ранее на высшем уровне межгосударственных договоренностей, дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, здравоохранения, спорта и туризма, углубления взаимодействия в рамках ШОС, СНГ, ООН и других международных организаций и структур, рассмотрены аспекты безопасности в Центрально-Азиатском регионе, связанные с влиянием на нее обстановки в Афганистане, кризисной ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи