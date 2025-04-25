Узбекистан посетил с дружественным визитом глава Халк Маслахаты Туркменистана

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. 24 апреля завершился двухдневный дружественный визит в Узбекистан Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который был предпринят в рамках поездки по странам региона (ранее он посетил Казахстан и Кыргызстан).

В ходе пребывания в Самарканде глава Народного собрания в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил историко-культурный комплекс памятников «Hazrati Hizir», площадь «Вечный город», выставку «Миражи времени», возложил цветы в мавзолее Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, а также вместе посадили дуб на аллее почетных гостей Конгресс-центра.

В ходе состоявшихся переговоров на высшем уровне были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.

В ходе встречи Президент Узбекистана вручил Национальному лидеру туркменского народа экземпляр его книги «Жемчужина разума» на узбекском языке, а также глава Халк Маслахаты в торжественной обстановке был награжден орденом «Дружбы на высшем уровне» («Oliý Darajali Dustlik») Узбекистана.

По завершении визита глава Халк Маслахаты возвратился в Туркменистан.

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