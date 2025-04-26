



Погода в Узбекистане на 27 апреля



ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 27-30 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 33-35°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Устюрту во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. Назад | Наверх Печать статьи