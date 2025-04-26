



В Хиве стартовал Фестиваль искусства бахши



ТАШКЕНТ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с приветствием к участникам и гостям открывшегося в Хиве IV Международного фестиваля искусства бахши. В обращении говорится: "Уважаемые участники фестиваля, дорогие гости!



От всей души поздравляю вас с открытием IV Международного фестиваля искусства бахши в древней Хиве – неповторимом городе-музее под открытым небом.



Выражаю искреннюю признательность, глубокое уважение и самые добрые пожелания участвующим в сегодняшнем празднике искусства представителям авторитетных международных организаций и братских стран, мастерам народного творчества, известным деятелям культуры и искусств из более 40 государств мира.



Добро пожаловать в гостеприимный Узбекистан, в древний и прекрасный Хорезм!



Дорогие друзья!



Международный авторитет нашего фестиваля все более возрастает. Проведение нынешнего форума в Хорезме – жемчужине Востока – придает ему особый дух и значение. Школа сказителей этого края имеет очень древнюю и богатую историю, и не будет преувеличением сказать, что именно из этой «большой реки» черпают силу известные на весь мир классические песни, мелодии, красивые танцы, такие как лазги.



Взращенные этой священной землей народные бахши Узбекистана Бола бахши – Курбонназар Абдуллаев, Каландар бахши – Рузимбой Норматов, Абдулла Курбонназаров, Етмишбой Абдуллаев, обладающие ярким голосом и поэтическим даром возвышенно исполняли народные дастаны, такие как «Ошик Гариб ва Шохсанам», «Гуругли», «Авазхон», «Алпамыш» и «Хирмондали», и сегодня мы с глубокой благодарностью отмечаем достойное место этих произведений в нашей духовной сокровищнице как бесценного наследия национальной культуры и желаем нынешним продолжателям искусства бахши творческих успехов и развития.



Уважаемые участники фестиваля!



Уверен, что в эти дни вы получите много ярких впечатлений от встреч и душевных бесед с нашим гостеприимным, великодушным народом, всем сердцем любящим и почитающим искусство, непосредственного знакомства с богатой историей нашего края, его культурой и вечными ценностями, святынями, сегодняшними достижениями Нового Узбекистана, в частности, осуществляемой работой по развитию искусства бахши.



Пользуясь случаем, желаю успехов всем участникам, а также работе международной научно-практической конференции, которая пройдет в рамках фестиваля.



Желаю вам здоровья, энергии и вдохновения в воспевании самых благородных чувств и поистине народных устремлений!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи