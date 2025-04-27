Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана

Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана27.04.2025 07:24
ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. 26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В ходе беседы главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего Организации тюркских государств.
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