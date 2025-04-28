



Погода в Узбекистане на 29 апреля



ТАШКЕНТ, 28 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 апреля, погода по прогнозам синоптиков: 29-30 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 15-20°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на запдный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запдный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запдный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запдный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на запдный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°. Назад | Наверх Печать статьи