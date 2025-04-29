В Ташкент прибыла новый посол Греции

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Греции Параскеви Цевелеки.

В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру ключевых направлений.

Параскеви Цевелеки возглавила открышееся в Ташкенте посольство Греции, сменив в должности Екатерини Нассику, являвшуюся послом Греции в Узбекистане (с резиденцией в Москве) с 2021 года.

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