



Погода в Узбекистане на 1 мая



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 мая, погода по прогнозам синоптиков: 30 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. Назад | Наверх Печать статьи