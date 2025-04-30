



Узбекистан посетила делегация Катара



ТАШКЕНТ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающими с визитом в стране главой Всемирной федерации плавания, генеральным директором Олимпийского совета Азии Хусейном Аль-Мусалламом и первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов шейхом Джоаана бин Хамадом Аль Тани. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития спорта и олимпийского движения в Узбекистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи