



В Ташкенте провели Форум регионов СНГ



ТАШКЕНТ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Ташкенте был проведен 1-й Форум регионов стран-участниц Содружества независимых государств, организованный по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с целью развития регионального сотрудничества. По итогам форума после сессии B2B-переговоров было подписано свыше 10 соглашений об установлении дружественных отношений, торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, а также дорожных карт по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между регионами стран-участниц Содружества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи