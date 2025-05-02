



Глава Узбекистана открыл современный туристический комплекс в Хиве



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая в рамках рабочего визита в Хорезмскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию открытия международного туристического центра «Арда Хива» в городе Хиве. В выступлении главы государства на церемонии говорилось: "Дорогие соотечественники, уважаемые жители Хорезма!



Уважаемые гости!



Я очень рад сегодня встретиться с вами на этой благодатной земле, где ярко ощущается неразрывная связь нашей славной истории и Нового Узбекистана, – в древнем Хорезме.



Хорезм – поистине жемчужина Востока, он внес бесценный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. Этот древний край является родиной известных во всем мире ученых и мыслителей, полководцев и правителей, богословов, талантливых поэтов и хафизов.



Такие великие личности, как светочи науки и просвещения Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Пахлавон Махмуд, Огахи, символы патриотизма Нажмиддин Кубро и Джалолиддин Мангуберды, являются гордостью нашего народа.



По мнению ведущих ученых мира, великий новатор Беруни по ряду решающих направлений науки опередил свою эпоху на 500 и более лет, что свидетельствует о колоссальном потенциале этой земли.



У Хорезма есть еще одно бесценное богатство – его величественные исторические памятники. Это также подтверждает и то, что город-музей под открытым небом – комплекс «Ичан-кала» включен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия.



Обратите внимание, в области имеются более 260 объектов, являющихся частью общечеловеческой сокровищницы. Их история корнями уходит в глубь веков. Несомненно, они, обладая столь прекрасным, неповторимым архитектурным обликом, – «живые» свидетели истории, определяющей уникальное место не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии в мировом развитии.



Дорогие соотечественники!



Сегодня в целях построения Нового Узбекистана мы решительно продолжаем путь преобразований и обновления.



Безусловно, в рамках начатых нами реформ мы не случайно особое внимание уделяем развитию туризма, способствующего укреплению мира и дружбы, в качестве отдельного стратегического направления.



Ведь туризм – это не только путешествия и содержательный досуг. Прежде всего туризм как зеркало отражает связь разных народов и человеческих сердец, богатое культурное и историческое наследие нашего трудолюбивого и толерантного народа, его радушие и открытость миру.



Мы осуществляем широкомасштабные реформы по сохранению исторических памятников, объектов культурного наследия, активному включению их в глобальную туристическую сеть.



Наряду с этим, используя методы национального зодчества, мы делаем акцент на увеличении числа крупных туристических комплексов, воплощающих в себе историю и современность.



Как сказал наш предок Мухаммад Хорезми – создатель алгебры и алгоритма, «порядок и правильный расчет – залог любого достижения». Поэтому в нашей стране работа по повышению туристического потенциала осуществляется на основе конкретных и тщательно разработанных планов.



Три года назад в Самарканде мы сдали в эксплуатацию крупный туристический комплекс «Вечный город». А сегодня на хорезмской земле торжественно открываем «Арда Хива» – или комплекс «Вечная Хива». Этот уникальный комплекс является еще одним примером практической реализации наших грандиозных планов.



В этом великолепном международном туристическом комплексе, построенном за короткое время, запускаются 17 гостиниц и гостевых домов, 9 ресторанов, открытый и закрытый аквапарки, каждый из которых будет обслуживать 2 тысячи туристов в день, амфитеатр на 3 тысячи мест, 5 кинозалов и концертных залов, выставочный павильон, 70 магазинов, 300 торговых лавок, 11 мастерских ремесленников, восточный базар и ювелирный центр, фонтаны и 4-километровая прибрежная прогулочная дорожка.



Музей «Древний Ургенч», рассказывающий о славном прошлом Хорезма, несомненно, будет очень популярным у соотечественников и туристов.



Благодаря осуществленной нами работе поток туристов в область увеличится дополнительно на 1 миллион человек, объем оказываемых услуг – на 1,2 триллиона сумов, будет создано не менее 2 тысяч рабочих мест.



Убежден, что «Арда Хива» откроет новую страницу в развитии туризма в Хорезме, станет его второй «визитной карточкой».



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность предпринимателям и инвесторам, строителям и специалистам, всем, кто внес достойный вклад в это благородное дело.



Поздравляю жителей Хорезма, весь наш народ с созданием такого неповторимого комплекса!



Уважаемые жители Хорезма, дорогие гости!



Хорезм обладает огромным, еще не полностью задействованным туристическим потенциалом.



Как известно, 2 400 гектаров земли в Хивинском районе мы передаем городу Хиве. Здесь будет возведен туристический комплекс «Звезда пустыни». На этой территории будут построены гостиницы, развлекательные центры, гастрономические и торговые улицы, музеи, эко-дома, летний лагерь, объекты экстремального туризма.



Работы по строительству комплекса мы начнем не позднее текущего года. Возглавит ее Премьер-министр А.Арипов.



Также в Тупроккалинском районе на 5 тысячах гектаров степи будут развиваться сафари- и охотничий туризм. На берегах каналов Газават, Палван, Шават, протекающих через Ургенч, Шават, Кошкупыр, Хиву и Хазарасп, начнут действовать 80 сервисных, торгово-развлекательных объектов общей стоимостью 50 миллионов долларов. В Багатском, Гурленском, Янгибазарском и Ургенчском районах будут созданы туристические села.



Мы поставили перед собой высокую цель бережного сохранения, обогащения и широкой популяризации в мире огромного научного и духовного наследия наших предков. В этом плане сад на 2 гектарах рядом с Академией Маъмуна станет «смарт»-музеем под открытым небом под названием «Великие мыслители».



Здесь туристам в интерактивной форме на нескольких иностранных языках будут представлены достойный жизненный путь и богатое творческое наследие десятков наших великих предков, которых взрастила хорезмская земля.



Буквально вчера я подписал постановление об образовании нового университета имени Мухаммада аль-Хорезми и IT-школы в Ургенче. Уверен, что в эти учебных заведениях будут получать образование будущие Хорезми, Беруни.



Уважаемые соотечественники!



Хотел бы обратить ваше внимание на один вопрос. Жителям Хорезмской области и Каракалпакстана, живущим на обоих берегах Амударьи, Всевышний даровал общую судьбу. Историю, культуру и традиции этих двух соседних регионов невозможно представить отдельно друг от друга.



В связи с этим развитие туризма в Хорезме и Каракалпакстане мы будем осуществлять на основе единой концепции.



Для этого будет разработан проект туристического кольца «Хорезм – Каракалпакстан». Например, в 80 километрах от Хивы находится Элликкалинский район, где расположены представляющие интерес для туристов памятники Аяз-кала и Тупрок-кала. Также в районе Ахчакуля имеется вся инфраструктура для развития пляжного туризма. В Берунийском районе одним из уникальных объектов для паломнического туризма является место поклонения «Султан Увайс». И таких примеров можно привести еще много.



Поэтому мы приступим к реализации большой программы по развитию дорог, соединяющих эти территории, и придорожной инфраструктуры. Кроме того, будет полностью отремонтирована автомобильная дорога Ургенч – Гурлен – Мангит.



В последние годы к городу Хиве проложена железная дорога, построен новый вокзал, полностью электрифицирована железная дорога Бухара – Ургенч – Хива. Как мы с вами договорились, в 2026 году по этому маршруту будет налажено курсирование современных скоростных поездов, названных в честь Джалолиддина Мангуберды. Самое важное, в ближайшем будущем эти скоростные поезда будут ездить до Нукуса.



В сегодняшнем торжестве принимают участие много наших зарубежных друзей. Давайте от всей души поприветствуем дорогих гостей, еще раз выразим им свое уважение и добрые пожелания!



Любой, кто хоть раз побывал в Хорезме, безусловно, будет очарован им на всю жизнь. Убежден, что и у вас, дорогие друзья, останутся незабываемые впечатления от знакомства с этим прекрасным, неповторимым краем.



В то же время каждый регион нашей страны отличается своеобразными живописными пейзажами, богатой культурой, традициями, историческими памятниками, превосходными блюдами и дарами природы.



Посетите вновь нашу страну, другие наши регионы, поделитесь своими мнениями и впечатлениями со своими близкими.



Несомненно, Новый Узбекистан как безопасное для туристов, богатое на разнообразные контенты и яркие впечатления туристическое пространство навсегда будет запечатлен в вашей памяти.



Добро пожаловать в Узбекистан, дорогие гости!



Уважаемые соотечественники!



Сегодня, несмотря на сложную ситуацию в мире, Узбекистан твердо следует по собственному пути. Наш народ живет в атмосфере мира и благополучия, дружбы и сотрудничества, в духе созидания.



Все наши цели и планы, каждая реформа направлены на улучшение жизни людей, и мы неуклонно будем продолжать эту нашу работу.



Убежден, что вместе с вами, дорогие мои, самоотверженно трудясь, мы превратим Хорезм и Каракалпакстан в один из самых красивых и благоустроенных в мире регионов, где развиты науки и инновации, культура и искусство.



На пути к этой благородной цели желаю всем вам крепкого здоровья, мира и достатка вашим домам.



Пусть всегда царят мир и спокойствие на нашей дорогой Родине, процветает наш Узбекистан!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи