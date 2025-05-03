



Ташкент посетила делегация Японии



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром юстиции Японии Кейсуке Судзуки, прибывшим в страну во главе представительной делегации. В ходе переговоров были обсуждены актуальные аспекты региональной и международной политики, вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, включая правовые реформы, модернизацию судебной системы, обмен передовым опытом в области управления и верховенства закона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи