Ташкент посетила делегация Японии

Ташкент посетила делегация Японии03.05.2025 08:09
ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. 1 мая руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с министром юстиции Японии Кейсуке Судзуки, прибывшим в страну во главе представительной делегации.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные аспекты региональной и международной политики, вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по приоритетным направлениям, включая правовые реформы, модернизацию судебной системы, обмен передовым опытом в области управления и верховенства закона.
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