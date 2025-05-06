Ташкент посетила делегация Словакии

ТАШКЕНТ, 6 мая. /УЗИНФОРМ/. 5 мая в Ташкенте было проведено 1-е заседание узбекско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Словакии во главе с заместителем министра экономики Владимиром Шимонеком.

В ходе заседания участники обсудили широкий круг вопросов, направленных на укрепление и развитие двустороннего взаимодействия в сферах энергетики и возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, критических сырьевых материалыов, включая геологоразведку, разработку и переработку редких и редкоземельных минералов.

По итогам заседания был подписан итоговый протокол, определяющий достигнутые договоренности, а также согласованы меры по проведению следующего заседания комиссии в Братиславе.

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