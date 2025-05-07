



Поздравление новому главе МИД ФРГ



ТАШКЕНТ, 7 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу. В послании содержались поздравления новому канцлеру в связи с его назначением на пост, была выражена уверенность в том, что "благодаря нашим совместным усилиям мы сможем придать новый динамичный импульс партнерству в таких приоритетных сферах, как "зеленая" экономика, инвестиции, инфраструктура, технологии, образование, здравоохранение, экология и других направлениях". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи