



Погода в Узбекистане на 9 мая



ТАШКЕНТ, 8 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 мая, погода по прогнозам синоптиков: 8-11 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 13-18°, днем 30-35°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможен сильный, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 17-22°. Назад | Наверх Печать статьи