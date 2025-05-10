



Погода в Узбекистане на 11 мая



ТАШКЕНТ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 мая, погода по прогнозам синоптиков: 10-11 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. Назад | Наверх Печать статьи