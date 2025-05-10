Глава Узбекистана завершил визит в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 мая. /УЗИНФОРМ/. 9 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Российской Федерации Владимира Путина принял участие в прошедших в Москве торжественных мероприятиях в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Глава Узбекистана совместно с зарубежными коллегами и ветеранами посмотрел военный парад на Красной площади и возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду.

Позднее в этот день глава Узбекистана провел встречу с Президентом РФ Владимиром путиным, с которым обсудил актуальные аспекты двусторонней повестки дня, после чего возвратился в Ташкент.

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