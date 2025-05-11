Делегация Узбекистана посетила Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым пребывает с визитом в Исламской Республике Иран.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 10 мая в Тегеране 16-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, машиностроения и других.

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