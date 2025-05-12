



МИД Узбекистана посетил представитель Евросоюза



ТАШКЕНТ, 12 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом. В ходе встречи министр и его гость рассмотрели итоги недавнего саммита ЦА - ЕС в Самарканде, а также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества по таким ключевым направлениям, как экономика и торговля, "зеленая" энергетика, образование и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи