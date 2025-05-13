



В Ташкент прибыл новый посол Словении



ТАШКЕНТ, 13 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Словении Аленка Сухадольник. В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру иностранных дел Бахтиеру Саидову, после чего стороны обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества. Аленка Сухадольник также является послом Словении в России и Таджикистане. Она сменила в должности Дарью Бавдаж Курет, которая была аккредитована в Ташкенте в июне 2024 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи