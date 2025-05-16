Погода в Узбекистане на 17 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 17 мая16.05.2025 11:33
ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 мая, погода по прогнозам синоптиков:
16 мая текущего года по территории Узбекистана сохранится жаркая погода. По большей части территории Узбекистана температура воздуха в дневные часы будет повышаться до 39-41°, по югу и пустынной зоне до 42-43°.
16-17 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-18 м/с с пыльным поземком. 17 мая в отдельных районах возможны порывы ветра до 20-22 м/с.
|в Ташкенте:
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Небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 35-40°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.