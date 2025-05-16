



Погода в Узбекистане на 17 мая



ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 мая, погода по прогнозам синоптиков: 16 мая текущего года по территории Узбекистана сохранится жаркая погода. По большей части территории Узбекистана температура воздуха в дневные часы будет повышаться до 39-41°, по югу и пустынной зоне до 42-43°. 16-17 мая местами по республике ожидается усиление ветра до 15-18 м/с с пыльным поземком. 17 мая в отдельных районах возможны порывы ветра до 20-22 м/с. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, местами с пыльным поземком. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 33-38°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 35-40°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°. Назад | Наверх Печать статьи