



Ташкент посетила правительственная делегация Турции



ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Турецкой Республики во главе с вице-президентом Джевдетом Йылмазом. В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели вопросы дальнейшего расширения и углубления диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инноваций, энергетики, промышленности, фармацевтики, текстильной отрасли, туризма, образования и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи