



Ташкент посетила делегация Швеции



ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с директором Департамента по вопросам миграции Министерства юстиции Королевства Швеция Софией Остмарк. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты сотрудничества двух стран в миграционной сфере, провели обмен мнениями о текущей ситации в Афганистане и возможным форматам гуманитарного взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи