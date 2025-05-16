Делегация Узбекистана посетила Словению

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 15 мая делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила двухдневный визит в Словению.

В рамках пребывания в Любляне делегация провела встречи с министром экономики, туризма и спорта Республики Словения Матьяжем Ханом, руководством SID Банка, двусторонние встречи и расширенный "круглый стол" с главами крупных словенских компаний.

По итогам переговоров был достигнут ряд договоренностей по наращиванию объемов взаимного товарооборота до 500 млн долларов за счет расширения номенклатуры и объемов поставок текстильной и плодоовощной продукции, минеральных удобрений, пластмассы, цветных металлов, стройматериалов, фармпрепаратов, промышленного оборудования и другой готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Также были согласованы меры по организации крупных кластеров по выращиванию и культивированию лекарственных трав, совместному производству лекарственной продукции и косметических средств, разработке совместных программ обучения для повышения квалификации узбекских специалистов в сфере фармацевтики.

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