



Погода в Узбекистане на 18 мая



ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 мая, погода по прогнозам синоптиков: 17-19 мая по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до12-15 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с с пыльным поземком, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 28-33°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Возможны селе-паводковые явления. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 17-22°. Назад | Наверх Печать статьи