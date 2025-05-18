



Ташкент посетила делегация США



ТАШКЕНТ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана посетила пребывающая с визитом в стране делегация штата Юта (США). Визит был предпринят с целью рассмотрения вопросов укрепления инвестиционного, торгово-экономического и финансового сотрудничества.



В частности, стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в ряде приоритетных направлений, включая добычу и переработку критически важных минералов, развитие информационных технологий, образовательных программ, металлургической отрасли, сельского хозяйства, а также транспортно-логистической инфраструктуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи