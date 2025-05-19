Глава Узбекистана отправился в Будапешт

ТАШКЕНТ, 19 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с четырехдневным официальным визитом в Венгрию и Словению.

Поездка предпринята по приглашению по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с целью проведения встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Венгрии, по вопросам развития сотрудничества двух стран по стратегическим направлениям.

Также глава Узбекистана примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Будапеште, по завершении которого отправится в Словению, где проведет переговоры с Президентом Словении Наташей Пирц Мусар и другими официальными лицами.

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