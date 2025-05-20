Глава Узбекистана провел ряд встреч в столице Венгрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с официальным визитом в Венгрии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Будапеште ряд встреч и переговоров.

Сначала были организованы встречи с топ-менеджерами и учредителями OTP Bank, BDPST Group, 4iG, Indotek, MVM, Duna Group, MOL Group, H2O Consortium, Inpark, Wizz Air и других крупных представителей венгерских деловых кругов.

Затем программа визита продолжилась встречей со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером, по завершении которой глава государства отправился на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во дворец «Кармелита».

В ходе переговоров на высшем уровне в узком и расширенном составе с участием правительственных делегаций были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, бизнеса, инвестиций, промышленности, модернизации транспортной инфраструктуры, строительства автодорог и центров логистики, развития коммунальных сетей, выпуска готовой текстильной продукции, стройматериалов, химических товаров, фармпрепаратов, цифровых технологий, аквакультуры, туризма.

По итогам встречи в верхах были подписаныСовместная декларация об установлении отношений расширенного стратегического партнерства, Договор об экстрадиции, Соглашение о сотрудничестве в сфере изменения климата, межведомственные договоренности в области управления природными катастрофами, о сотрудничестве в сфере науки и инноваций, мирного атома и другие.

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