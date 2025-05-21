Глава Узбекистана выступил на саммите ОТГ в Будапеште

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Венгрии, принял участие в проходящем в Будапеште неформальном саммите Организации тюркских государств.

Саммит был организован с целью обсуждения текущего состояния и перспектив развития многопланового сотрудничества в рамках Организации, актуальных вопросов практического взаимодействия.

В выступлении главы Узбекистана на встрече в верхах гоорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Искренне рад нашей встрече в прекрасном Будапеште, который на протяжении веков является своеобразным мостом, прочно связывающим Восток и Запад.



Присоединяюсь к словам благодарности в адрес Его Превосходительства Премьер-министра Венгрии уважаемого господина Виктора Орбана за теплый прием и высокий уровень подготовки сегодняшнего саммита.



Желаю Его Превосходительству Президенту Кыргызской Республики уважаемому господину Садыру Нургожоевичу Жапарову, успешно председательствующему в нашей Организации, новых достижений.



Уважаемые коллеги!



Наш саммит проходит в условиях быстро меняющейся обстановки в мире и трудно прогнозируемых процессов. Усиление геополитических и геоэкономических противоречий, региональных конфликтов и последствий изменения климата становится для всех нас большим испытанием.



Поэтому как никогда важно укрепление общих подходов и позиций наших государств в решении актуальных проблем.



Следует подчеркнуть, что мы считаем необходимым находить решения самых болезненных проблем, опираясь на нормы международного права, Устав Организации Объединенных Наций.



Поддерживаем практические усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины путем дипломатии и переговоров. Хочу особо отметить достойный вклад в это Его Превосходительства Президента Турецкой Республики уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана.



Глубокую обеспокоенность у всех нас вызывают нарушение мирного соглашения и возобновление военных действий в Газе. Справедливое решение палестино-израильского конфликта невозможно без реализации принципа «два государства для двух народов».



Говоря о глобальной и региональной безопасности, мы должны учитывать сложную ситуацию в Афганистане и вместе искать пути решения. Принятие Совместного заявления по Афганистану свидетельствует о серьезном внимании, уделяемом нашей Организацией этому вопросу.



Уважаемые участники заседания!



За короткий период мы достигли эффективных результатов практического сотрудничества в рамках Организации тюркских государств. Недавно состоявшаяся в Ташкенте конференция наших экономических аналитических центров еще раз подтвердила наличие огромного потенциала для расширения связей.



Исходя из повестки дня хочу представить свои предложения.



Как вам известно, в прошлом году мы выступили с предложением разработать Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств.



Сегодня значение и актуальность этого документа еще больше возросли. Несомненно, договор, послужит дальнейшему сближению наших народов и укреплению долгосрочной правовой основы нашего многостороннего сотрудничества. Предлагаю подписать его на саммите в Баку.



Перед нами стоит четкая задача – в ближайшие годы необходимо значительно увеличить долю взаимной торговли. С этой целью мы выступаем с инициативами о создании онлайн-платформы «ТУРК-ТРЕЙД» и принятии Практической программы по расширению торговли.



Для наращивания объемов грузоперевозок по Транскаспийскому международному коридору и упрощения таможенно-пограничных процедур призываю к скорейшему внедрению систем «единого окна» и «зеленых коридоров». В целях расширения сотрудничества в этом направлении планируем провести в ноябре в Ташкенте Международный форум по мультимодальному транспорту и логистике тюркских государств.



Хочу особо подчеркнуть, что деятельность Тюркского инвестиционного фонда, безусловно, послужит стимулом для активизации потока инвестиций.



Считаем необходимым организовать Совместную венчурную компанию для стимулирования инновационных проектов. В связи с этим целесообразно создать Единый инвестиционный портал, где будут полностью отражены инвестиционные возможности наших стран.



Еще один вопрос. Настало время поднять на новый уровень практическое сотрудничество в сфере промышленной кооперации. Предлагаю разработать Программу промышленной кооперации по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, легкой, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях.



На прошедшем недавно в Самарканде Международном климатическом форуме были выдвинуты важные предложения по укреплению регионального и глобального сотрудничества в области «зеленого» развития.



Мы также с удовлетворением отмечаем, что по инициативе Его Превосходительства господина Виктора Орбана в Будапеште в рамках нашей Организации начал работать Институт по предотвращению засухи. Для содействия деятельности института и его более широкого вовлечения в целевые проекты предлагаю разработать совместную «Дорожную карту» по предотвращению засухи и экологических проблем».



Хочу обратить ваше внимание на еще один важный вопрос.



Глубокое изучение и популяризация в мире наследия наших великих предков, внесших огромный вклад в мировую науку и культуру и являющихся нашей гордостью, – почетная и ответственная задача для всех нас. Стремясь развивать науку и расширять образовательные возможности для молодого поколения, мы закрепили в Хартии Тюркского мира высокий духовный принцип «Нет и не может быть иного спасения, кроме знания».



В рамках его реализации в Ташкенте открывается Международный университет тюркских государств. Предусмотрено, что в данном учебном заведении будут осуществлять свою деятельность ведущие профессора и ученые из тюркских государств. Уверен, что это станет достойным вкладом в повышение интеллектуального потенциала и расширение мировоззрения молодого поколения, овладение им современными знаниями.



Уважаемые главы делегаций!



В прошлом году мы объявили решение о вступлении Узбекистана в качестве официального члена в Фонд тюркской культуры и наследия. В рамках этой структуры важной задачей является сохранение общетюркского культурного наследия и его передача будущим поколениям. С целью расширения диалога предлагаю провести очередное заседание Совета Фонда в нашей стране.



Международная организация тюркской культуры – ТЮРКСОЙ, занимает особое место в развитии культурного сотрудничества наших государств. Считаю необходимым совершенствовать деятельность и структуру ТЮРКСОЙ в соответствии с требованиями времени, чтобы вывести наши усилия в данном направлении на новый уровень и еще больше повысить авторитет организации. С этой целью, думаю, нужно поручить нашим министрам иностранных дел и культуры разработать соответствующие предложения к Бакинскому саммиту.



Уважаемые коллеги!



Три года назад мы учредили Международную премию имени Алишера Навои, великого мыслителя и государственного деятеля, за огромный вклад в единство Тюркского мира.



Отрадно, что сегодня этой престижной награды удостаивается выдающийся турецкий ученый, биохимик, лауреат Нобелевской премии господин Азиз Санжар. Мы, конечно, гордимся тем, что этот известный ученый является почетным доктором Национального университета Узбекистана.



Уверен, что сегодняшняя церемония награждения вдохновит ученых Тюркского мира, в том числе нашу молодежь, уверенно вступающую на путь науки, на покорение новых высот.



Дорогие друзья!



Убежден, что важные решения и документы, которые будут приняты на сегодняшнем Будапештском саммите, откроют новую страницу в укреплении мира и согласия между нашими братскими народами, обеспечении устойчивого развития наших стран.



Благодарю за внимание."

По итогам саммита была принята Будапештская декларация, а также ряд других документов по приоритетным направлениям взаимодействия.

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