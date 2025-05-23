Глава Узбекистана завершил визит в Словению

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Словению.

Программа пребывания главы Узбекистана в Любляне включала переговоры на высшем уровне с Президентом Республики Словения Наташей Пирц Мусар, встречи с премьер-министром этой страны Робертом Голобом, председателем Национальной ассамблеи Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич, участие в узбекско-словенском бизнес-форуме, а также возложение цветов к Мемориалу жертвам всех войн.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, промышленности, фармацевтики, электротехники, приборостроения, «зеленой» энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, экологии, трудовой миграции, туризма и других. По их итогам были подписаны Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Словения Роберта Голоба и двусторонние соглашения:

– об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований;

– о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;

– о сотрудничестве в области транспорта и логистики;

– о сотрудничестве в области управления «умными» городами;

– о сотрудничестве в сфере стандартизации;

– о сотрудничестве в области управления водными ресурсами;

– о сотрудничестве в области туризма.

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