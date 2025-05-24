Ташкент посетил глава ICESCO

ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим с визитом в страну генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества. По итогам встречи был подписан План действий между правительством Узбекистана и ICESCO.

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