Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Пакистана

Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Пакистана25.05.2025 17:09
ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел телефонный разговор с сенатором, заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.
Переговоры были организованы с целью обсуждения хода реализации существующих межгосударственных договоренностей, включая проект строительства железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан.
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