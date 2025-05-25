



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел телефонный разговор с сенатором, заместителем Премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Переговоры были организованы с целью обсуждения хода реализации существующих межгосударственных договоренностей, включая проект строительства железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи