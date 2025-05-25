Глава государства поздравил выпускников

ТАШКЕНТ, 25 мая. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к выпускникам школ по случаю Последнего звонка.

В обращении говорится:

"Дорогие юноши и девушки!

Искренне поздравляю вас с сегодняшним радостным, незабываемым событием – успешным окончанием школы, получением аттестатов и вступлением в самостоятельную жизнь.

В этот знаменательный день в более 10 тысячах школ страны проходит «последний звонок» с участием заботливых учителей, уважаемых родителей, в адрес свыше 450 тысяч выпускников звучат добрые напутствия.

Мы присоединяемся к ним и от всего сердца желаем юношам и девушкам, с большими мечтами и надеждами строящим планы на будущее, сил, энергии и успехов в их реализации.

Особенно поздравляем и выражаем самые добрые пожелания более 11 500 выпускников, завершающим школу с золотыми медалями, 2 000 серебряных медалистов, которые всегда были примером для сверстников в учебе, обретении знаний и общественной деятельности.

Дорогие выпускники!

Сегодня мы, как и весь наш народ, в достижении стоящих перед нами великих целей опираемся прежде всего на обладающую знаниями, профессиями, предприимчивую, патриотичную и всесторонне развитую молодежь.

Мы формируем необходимые условия для активного участия подрастающего поколения – созидателей нашего будущего – в построении Нового Узбекистана. Для того чтобы вы глубоко овладевали современными знаниями и профессиями наряду с родным языком и иностранными языками, IT и инновационными технологиями, разными направлениями творчества и предпринимательства в настоящее время эффективно действуют 201 высшее учебное заведение, 598 техникумов, многочисленные моноцентры и технопарки, библиотеки, учреждения культуры, искусства и спорта.

Запускаются все новые и новые системы и программы, электронные платформы с целью повышения качества и результативности учебно-воспитательной работы на всех этапах образования, расширения возможностей выбора для выпускников.

Уверен, что вы в полной мере используете такие огромные возможности, будете дорожить каждой минутой своей молодости, станете настоящими профессионалами, смело и решительно защищающими независимость и интересы Родины во всех сферах, умными и благородными людьми, преданными своей стране и народу.

Помните, чтобы занять достойное место в жизни, завоевать уважение в обществе, человек должен быть привержен национальным и общечеловеческим ценностям, всегда стремиться идти вперед, не останавливаться в поиске и овладении новыми знаниями и навыками.

Несомненно, честный и добросовестный труд, стремление к познанию, преданность своей профессии, любовь к родителям и семье возвышают человека, делают его жизнь наполненной и яркой.

В наше стремительное время такие смелые, решительные и самоотверженные молодые люди, как вы, должны каждый день достигать определенного результата, закалять волю в испытаниях, идти вперед и только вперед.

Уверен, что ваши новые идеи, инициативы и достижения в разных сферах сделают Новый Узбекистан еще более сильным, станут неоценимым вкладом в формирование его прочных материальных и духовных основ.

Ваши родная школа, дорогие учителя и родители, весь наш народ ждут от вас, целеустремленной молодежи, уверенной в своих силах, благих дел и ярких успехов.

Будьте достойными такого высокого доверия!

Никогда не переставайте стремиться, искать и создавать новое!

Поздравляю вас с первым шагом во взрослую жизнь, дорогие мои сыновья и дочери!".

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