



В Узбекистан прибыла глава правительства Италии



ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыла с двухдневным официальным визитом премьер-министр Итальянской Республики Джорджа Мелони. В рамках визита в Самарканде будут проведены узбекско-итальянские переговоры на высшем уровне, в ходе которых будет обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы дальнейшего развития межгсоударственного сотрудничества по ключевым направлениям, а также подписан пакет двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи